Todo por mi hogar: dos personajes se incorporan este miércoles a la ficción

miércoles, 10 de enero de 2024 00:00

Un nuevo personaje se sumó a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela turca transita tiempos de cambios, con personajes que dijeron adiós y otros que se fueron incorporando para sumar nuevos dramas a la trama.

La semana pasada, se vivieron momentos muy fuertes y dramáticos cuando Leyla (Nazli Çetin) estuvo a punto de revelar el secreto de Süsen (Lizge Cömert) con respecto a la muerte de Kadir (Halit Özgür Sari) y esto le terminó provocando una caída por la escalera que más tarde se convirtió en fatal. A partir de esto, Tolga (Berk Ali Çatal) aceptó que su corazón sea donado a Bahar (Ayla Polat), una pequeña que a partir de este hecho se convirtió en su hermana de corazón.

Precisamente esa nena fue una de las nuevas incorporaciones a la trama pero no fue la única. También se sumó Zehra (Ilayda Sezgin), la chica que poco a poco consiguió enamorar a Tolga. Y este miércoles, un nuevo personaje tendrá más presencia en la ficción.

Su nombre es Ayten (Aysun Demir Kurtuldu), una mujer que se alineará a Gönül (Evrim Dogan) y a Ayla (Asli Mavitan Balkas) para tratar de destruir a Segül (Fadik Sevin Atasoy) y su familia. En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, la mujer ingresará a trabajar en el restaurante de la ex esposa de Orhan (Cüneyt Mete).

Allí escuchará la conversación que Gönül tiene con Ayla, en la que revelan el malestar que les generan no sólo Segül sino también los chicos Eren. La mujer se pondrá a disposición de ambas para ver la forma de hacerle daño a aquella y rápidamente se convertirá en la próxima enemiga.

Pero ella no será el único personaje que ahora se sumará. También se incorporará el prometido de Zehra. Se trata de un hombre muy machista y con el doble de edad que la chica. "La mujer debe saber cómo lavar ropa, aunque hay máquinas que lo hacen. No aceptaré una mujer que diga que no quiere trabajar. Lo difícil es usar el dedo para presionar el botón", lanzará el prometido de Zehra, que será encarado por Tolga.