"El corazoncito de Santino dejó de latir": el doloroso posteo de una querida actriz que perdió su embarazo

miércoles, 10 de enero de 2024 15:33

"Sin dudas, el peor momento de nuestras vidas". Con esas palabras Luly Drozdek comenzó un extenso posteo en el que confesó el profundo dolor que atraviesa ella y su familia tras la muerte del bebé que venía en camino. La actriz usó su cuenta en Instagram para contar que la esperanza de la llegada al mundo de Santino se derrumbó cuando se hizo una ecografía de rutina.

Luly Drozdek esperaba su segundo hijo con el empresario Hernán Nisenbaam y su entusiasmo venía siendo expresado a través de las redes sociales. Ambos son padres de Delfina (4) y se enteraron del problema en el embarazo cuando pasaban sus vacaciones en Uruguay.

“En una eco de rutina le detectaron al bebé una hernia diafragmática muy severa. Estábamos de vacaciones en Uruguay y nos volvimos de urgencia para hacer todos los estudios y empezar con la pesadilla de no dormir, llorar y hablar con médicos todo el día. El diagnóstico nos dejó devastados… Era incompatible con la vida”, comenzó expresando en el posteo.

Luego agregó: “Estuvimos todos estos días viendo a los mejores especialistas con la ilusión de salir adelante. No puedo poner en palabras el dolor que sentimos con Hernán, el corazoncito de Santino dejó de latir. ¡Te amo, tu papá te ama y vamos a extrañarte muchísimo! Sabes lo buscado que fuiste y el amor que te dimos en éste tiempo, honró tu destino y te acompañó... Siempre vas a estar en nuestro corazón pero el dolor de una madre que pierde un hijo es la batalla más difícil de luchar. Entiendo que tu alma nos haya elegido por algún tipo de misión pero hoy me cuesta entenderlo, aunque sea la ley de la vida me parece muy injusto!".

En el largo texto que compartió con sus seguidores, la actriz contó que no solo ella y su marido esperaban ansiosos la llegada de Santino sino también su hijita que no paraba de preguntar por su hermanito menor.

“Hace unos días estábamos planeando toda una vida con vos y Delfi estaba muy ilusionada con la llegada de su hermanito, al cual le había puesto el nombre. ¡Eso me parte el corazón más todavía! Le daba besos a la panza, le hablaba todo el tiempo… estaba feliz!”, agregó en uno de los últimos fragmentos de su texto.

Luego cerró el posteo con agradecimientos y con palabras dedicadas a su bebé: "¡TE AMO hijo!. Pude conectarme con tu alma y con tu cuerpo y así despedirme de vos. ¡Eso me libera el alma! Siempre te voy a amar y desde donde estés serás mi angelito. ¡Te llevo en mi corazón por siempre! Volá alto mi chiquito”.