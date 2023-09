Mariela Anchipi se quebró al revelar que fue operada por Lotocki: "Sentí un montón de cosas"

sábado, 9 de septiembre de 2023 00:00

Tras la muerte de Silvina Luna, las famosas que se sometieron a diferentes cirugías con el médico Aníbal Lotocki, comenzaron a mostrarse en contra del cirujano y a denunciar diferentes posibles irregularidades en sus operaciones, que en las últimas horas sumó a una nueva figura.

Mariela Anchipi, pareja de Dady Brieva, confesó que ella también pasó por las manos de Lotocki y si bien no quiso brindar detalles de su cirugía, se mostró conmovida por la muerte de la ex Gran Hermano y las denuncias circulan.

“Sentí un montón de cosas con esto que pasó. Y hasta último momento tenía esperanzas de que iba a salir adelante porque a Silvina la veía con fuerzas, con ganas, joven. Además, había pasado hace poco lo de Mariano, que es muy amigo mío, entonces fue muy difícil ese momento, no lo podía creer”, dijo La Chipi en diálogo con el periodista Rafael Juli de Intrusos (América).

"Por los elementos que manejo creo que Lotocki es culpable. Escuché muchos relatos de chicas que decían que no les advertía de lo que les iba a poner en el cuerpo, entonces es una estafa”, detalló sobre su concepción de Lotocki.

“Sí, me operé con Lotocki, me hice una cirugía reconstructiva de la cesárea”, confesó. Y agregó: "Yo no quiero hablar de mi experiencia porque si no le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se los escuche”.

“Tengo familiares que murieron de mala praxis y ojalá que el tema este en la Argentina se tratara de otra forma. Acá en el país es una guerra contra el seguro del médico, no van contra la persona. Es tan burocrático que terminan haciéndole un daño tan grande a la familia y a los allegados y todo se diluye en el tiempo. Se termina acordando, porque un juicio por mala praxis lleva mucho tiempo y desgasta mucho a las personas involucradas”, dijo conmovida.

“Ojalá que los abogados logren llevar todo a buen puerto, que Lotocki no ejerza nunca más la medicina y que todas las víctimas consigan un poco de paz”, finalizó sobre la situación.