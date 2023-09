Llamas del destino: el motivo que llevó a adelantar el final

sábado, 9 de septiembre de 2023 00:00

Dura y atrapante. Así es Llamas del destino, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Alev Alev. La ficción tiene una trama que gira entorno a tres amigas que fueron víctimas de un brutal incendio en una cisterna y que producto de esto sus vidas cambiaron para siempre.

Rüya (Dilan Çiçek Deniz) es una joven abogada que siempre vivió dependiendo de lo que dijera su padre hasta que finalmente conoció el amor y se animó a encarar la vida con fuerza por sus propios medios. Cemre (Demet Evgar) es una mujer que está casada con un hombre poderoso que la somete todo el tiempo a violencia de género pero se empoderó y supo enfrentarlo todo por su pequeña hija. Çiçek (Hazar Ergüçlü) es una chica sin familia que sentía que su vida no tenía sentido tras quedar con el rostro afectado por las llamas pero encontró el amor de una familia que supo sacarla adelante.

Las tres historias paralelas avanzan con tramas que están cruzadas por el drama todo el tiempo y por el dolor pero sobre todo están fortalecidas por el amor. Es que en la vida de ellas están Ömer (Cihangir Ceyhan) que logró enamorar a Rüya; Ozan (Berkay Ates) a Cemra. Y ahora Iskender (Berker Güven) a Çiçek, con Ali (Toprak Can Adigüzel), como el nexo entre ambos.

Lejos de esta trama, la novela está organizada en 28 capítulos originales de los cuales en Argentina ya se emitieron 19 completos y se avanza por la mitad del 20. De esta forma, sólo restan apenas 8 episodios originales para el final por Telefe. En este camino se conoció un detalle que no todos conocían.

Según informó el portal turco Mynet, la serie "Alev Alev alcanzó una gran base de fans después de su primer episodio pero la producción tomó la decisión final cuando no pudo alcanzar el nivel deseado en los ratings". De esta forma, la ficción que se había encaminado a superar los 30 capítulos terminó llegando en Turquía al episodio 28.

Es así como la novela no pudo tener la continuidad esperada por la audiencia que era fiel desde el principio y en función de la caída de los seguidores en Turquía, no se pudo seguir con los rodajes y la trama llegó al final de manera inesperada. Si bien esto se convirtió en el motivo no oficial del final, según publicó Haber Turk, "no hubo explicaciones por parte de los productores sobre la decisión final de la serie Alev Alev".

Pero ¿cuándo termina la novela en Argentina?

Aún Telefe no confirmó cuándo será el final de la historia pero con el ritmo que tomó ahora, cada episodio original se extenderá durante tres días en Argentina. De esta forma, la novela podría estar llegando a su fin entre octubre y noviembre próximo. Pero no se descarta que se extienda por más tiempo como ya sucedió en otras ficciones cuyos capítulos se acortaron de tal forma que se pudo extender por varios meses más en la pantalla.