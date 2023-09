Traicionada: Sinan, el personaje que se suma a la ficción para conquistar a Asya

viernes, 8 de septiembre de 2023 00:00

Un nuevo personaje se sumará a Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita un camino en el que los celos cada vez cobran más protagonismo y las consecuencias ya se hacen incontrolables.

La trama avanza por estos días con Asya (Cansu Dere) en la mira de Volkan (Caner Cindoruk) que quiere recuperarla. El hombre se siente arrepentido por haberla engañado y perder su familia por Derin (Melis Sezen) pero ya no hay vuelta atrás. El empresario se siente quebrado por no poder estar cerca de la doctora pero ya las cosas no pueden volver atrás.

En todo este escenario desembarcará en la historia Sinan Taskiran (Cemal Hünal), un hombre que tiene un pasado vinculado a Asya. Él fue compañero de estudio de ella y si bien ahora está solo, ya pasó por varios divorcios en su vida. Él tiene una historia atravesada por las desilusiones amorosas y "abandonos", como él mismo lo definirá.

El ingreso a la trama se dará en el capítulo original 19 que es el que se comenzará a ver este viernes por Telefe. El hombre llegará de sorpresa al consultorio de Asya y cuando ella lo vea, la expresión en su rostro cambiará 100%. ¿Por qué?, ¿qué sentimientos los unieron?

Las preguntas se irán respondiendo a lo largo de los capítulos que se verán en los próximos días por Telefe. Sinan Taskiran es un hombre que llegará en el momento más complejo de la vida de Asya. Es que ella se cerró a la posibilidad de tener una relación con Turgay (Kenan Ece) y está sumida en la perturbación que le provoca lo que pasa con su hijo Ali (Alp Akar), las persecuciones de Derin y los celos de Volkan.

Cemal Hünal es un actor turco que nació el 2 de octubre de 1976 y actualmente tiene 46 años de edad. Estudió en Saint Benoit French High School y luego estudió teatro y actuación en Santa Monica College, UCLA y London Film School. Está casado y tiene un hijo.