Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 8 de septiembre de 2023 00:00

Un secreto saldrá a la luz en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela tendrá un capítulo muy intenso este viernes con un hecho que estaba escondido desde el primer día y se conocerá de manera sorpresiva.

En el episodio que se verá este viernes por Telefe, los jóvenes disfrutarán de una fiesta en la mansión de Doruk (Onur Seyit Yaran) como parte del cumpleaños sorpresa para Berk (Recep Usta) que Aybike (Melis Minkari) le preparó. Todos planearon que cuando el auto del joven se estacione ahí, las luces se apagarán y todos se esconderán para sorprenderlo.

Mientras esto se desarrolla en la mansión, Akif (Celil Nalçakan) llamará a Suzan (Ahu Yagtu) por teléfono para intimidarla y tratar de frenar la nueva relación que ella está empezando con Resul. "Él debe saber lo que pasó, debes ser honesta con él", le dirá y agregará: "no ignores lo que pasó entre nosotros, no me vas a ignorar a mi".

Sin embargo ella tratará de detener este plan y convencerlo de que todo quedó en el pasado. "¿No crees que esto generará una situación incómoda para tí y para mí", le dirá la madre de Harika pero él insistirá en que lo mejor será no ocultar más el pasado. Para no revelar todo lo que pasó entre ellos le pedirá salir juntos esa noche.

Más tarde el verdadero problema comenzará cuando Akif llegue con Suzan a la mansión sin saber que todos están escondidos para el cumpleaños sorpresa. Ambos llegarán y tendrán una fuerte discusión en plena oscuridad y no advertirán que todos los estarán escuchando. "¿Por qué Akif, por qué?, ¿qué te causa no dejarme ser feliz?, ¿por qué quieres que sufra", preguntará ella entre lágrimas a lo que él responderá: "¿no te das cuenta que aún sientes algo por mi?, ya deja de negarlo".

En este contexto se dará una fuerte revelación que cambiará el rumbo de la historia y generará un quiebre en los personajes. Akif y Suzan reconocerán su responsabilidad en la muerte de la madre de los hermanos Eren. "Lo nuestro terminó hace mucho en este mismo lugar. Hatice nos vio y desde ese momento todo se fue al infierno. Acéptalo", señalará Suzan a lo que Akif agregará: "sí todo afectó pero no al límite que crees por haber matado a esa mujer. Me insististe que lo hiciera y no te callabas".