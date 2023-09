La angustia de Charlotte Caniggia: "La familia está muy mal, ojalá podamos salir adelante"

viernes, 8 de septiembre de 2023 20:08

Charlotte Caniggia debutó en la pista de Bailando 2023 y sorprendió al mostrarse triste por no tener vínculo con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, que se encuentran en medio de un conflictivo divorcio. En diálogo con LAM, explicó que ella desea que puedan volver a ser una familia unida, más allá de la separación de sus padres.

"Mi familia es muy mediática y yo estoy acostumbrada. Ojalá que esté todo bien, me encantaría. Nada es irreconciliable, todas las familias se pelean, pero ojalá puedan estar bien mi mamá y mi hermano. Ojalá podamos ser una familia unida, aunque mis papás estén separados, pero no quiero hablar de esto, ni ventilar detalles, espero que todo mejore", opinó.

"La familia está muy mal, ojalá podamos salir adelante. Viene de ancestros y hay que sanar, hay mucha gente atrás que no sanó y es muy difícil, yo nunca dije que lo más importante sea la plata, hay gente que es muy materialista. No es todo la plata, hay otras cosas, obvio", reconoció.

Estas declaraciones llegaron después del descargo que hizo en el programa de Marcelo Tinelli: "Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos. No es que no me dan bola, pero están como en su mambo…yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil eso”.

La opinión de la tía de Charlotte Caniggia

LAM entrevistó a la tía de Charlotte Caniggia para saber su opinión sobre la difícil interna familiar que están atravesando: "Conozco a Mariana desde que nació, mi abuela era amiga de su abuela. A Charlotte la tengo siempre en casa, soy su familia en este momento. La que la manda ensayar cuando dice que no tiene ganas. Este año está mucho más entusiasta".

“Con la mamá no estoy hablando, no me quise meter en el tema del divorcio y no tomé partido por nadie. Es difícil, muy difícil. Recién le decía a otro chico, hay un maestro espiritual que dice 'la única pena que me queda es que la gente pueda ser feliz y no lo es'. Hay gente, por no nombrar, que tiene todo para ser feliz y no puede. Mariana no está, nada le viene bien, se pelea con todo el mundo. Teniendo estos tan divinos que tiene. Yo no sé", agregó.

Alex Caniggia publicó un video en el que expresó su enojo por el desalojo de su departamento de Puerto Madero, días antes de que su mujer diera a luz a su hija Venezia.