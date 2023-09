"Estamos viviendo juntos”: Marcelo Tinelli sorprendió al revelar con quien comparte la vida

viernes, 8 de septiembre de 2023 00:00

Si bien en el último tiempo Marcelo Tinelli se mostró muy cerca de su ex pareja, Paula Roble, tras la separación con Guillermina Valdés, tras el regreso a la pantalla chica de la mano del Bailando, el conductor hizo una sorprendente revelación sobre con quien convive y comparte la vida.

"Yo me separé en abril de año pasado de Guille y a los tres meses lo llamé por teléfono a mi primo “El Tirri” que estaba viviendo y trabajando en la ciudad de Los Ángeles y le dije si quería venir a vivir conmigo", comenzó diciendo el conductor.

Y agregó: "Me dijo que no podía porque allá estaba con mucho trabajo. Pero igual insistí, insistí y me lo traje, en aquel momento, al Jurado del Cantando… Y desde ese momento estamos viviendo juntos".

Ambos comparten un piso en Palermo. “El Tirri es mi concubino! Porque mi hijo Francisco está de novio y no me da ni bola", sostuvo.

"Conformamos una muy buena dupla y estamos re bien. Los dos solos y solteros. Aunque no lo crean él es un tipo muy organizado con las comidas. Por ahí a la noche nos quedamos en casa, yo tomando un gin tonic o whisky, el Tirri nada porque no bebe. Charlando, mirando tele o una peli, los aviones que aterrizan y despegan en el aeropuerto porteño…Y tenemos charlas muy buenas porque así como lo ven todos, es una persona muy profunda", detalló sobre la cotidianidad que comparten.

"Su mamá era hermana de mi mamá y nos criamos juntos, por eso hay mucha historia entre nosotros…”, aseguró un Marcelo que se muestra más maduro pero muy aggiornado.