Conejo habló de la verdad de su relación con Coti: "No volvería con ella"

viernes, 8 de septiembre de 2023 00:00

Alexis "El Conejo" y Coti Romero, los dos ex Gran Hermano que supieron hacer pareja dentro del reality y terminar la relación después de varios meses ya fuera de la casa, tuvieron su debut en el Bailando de Marcelo Tinelli, donde el participante habló de la verdad de la relación con la correntina.

Si bien él tuvo su presentación antes que la rubia, al momento que ella lo hizo Alexis estaba en el streaming, lugar que se convirtió en su nuevo "confesionario" para hablar del presente entre ambos.

"Yo hoy no volvería con Coti’’, comenzó diciendo Alexis, en el streaming del Bailando. "’Si bien está esa ilusión porque no es que yo dije que ya no va más, que estoy en otra y cierro la puerta (...) Estaba enamorado y hoy lo sigo estando, pero creo que es bueno darse el tiempo si las cosas no van", agregó.

"Si te encontras en una relación donde las cosas no van y uno fuerza las cosas, el día de mañana te terminas cansando, y agotas a la otra persona, la bajás, es lo que yo pienso no digo que sea verdad’’, explicó el bailarín que al igual que Coti, tuvo un buen comienzo en el certamen de Tinelli.

"La he acompañado siempre, hemos hablado por teléfono, he ido a verla cuando estuvo muy mal... no es que cortamos y me olvidé de ella. Pero bueno", cerró.

Cuando Coti salió a la pista este miércoles, Tinelli le reveló que tiene la ilusión de que ambos vuelvan a estar juntos, situación que evitó responder y por el contrario, continuó con su presentación.