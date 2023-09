Vicky Xipolitakis denuncia a Aníbal Lotocki: “Fui por una cosa, desperté y me encontré con otra”

jueves, 7 de septiembre de 2023 20:20

Vicky Xipolitakis se suma a la lista de famosos que sufren complicaciones en su salud tras haberse realizado cirugías estéticas con el doctor Aníbal Lotocki. Tras el fallecimiento de Silvina Luna, se animó a contar su experiencia y habló sobre la posibilidad de iniciar acciones legales.

La panelista de 'Cortá por Lozano' recordó cómo fue el momento de su operación y cuando comenzó a tener síntomas. “Los síntomas tras la operación comenzaron enseguida, porque eso se solidifica. Desde siempre”, explicó Vicky.

“La Griega” detalló cómo es convivir con el dolor que siente tras los productos que le inyectó Lotocki: “¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante, aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio”.

A su vez, explicó que su situación es similar a la de los otros famosos que se operaron con Lotocki e insistió que les hacía intervenciones sin su consentimiento. “Todas las chicas que se operaron con él son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto”, reveló.

Vicky dio detalles sobre cómo fue su caso en particular. “Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Fui por una cosa y me desperté y tenía otra”, confesó y, con lágrimas en los ojos, añadió: “Después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin yo darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”.

La panelista no realizó una denuncia en la Justicia contra Aníbal Lotocki, sin embargo expresó se puso en contacto con Fernando Burlando, el abogado de Silvina Luna, para ofrecerle su ayuda en caso de que la necesite. “Yo preferiría no exponer todo porque no lo denuncié tampoco. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, expresó.

Stefy Xipolitakis, la hermana de Vicky, también padece complicaciones de salud que provienen de las cirugías realizadas con Lotocki. La modelo estuvo presente en la marcha que se realizó contra el médico y habló sobre la situación de ambas. “Hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormida”, señaló.

“No quería hablar, tampoco quería que se sepa nada de todo esto. Hoy tengo que estar hablando porque tengo un veneno en mi cuerpo, y no lo quiero hacer. Me da miedo, vergüenza, angustia. Soy víctima y me da vergüenza. Pero tengo la fuerza de todo”, aseguró Stefy.

Y añadió: “Me enfermó, nos enfermó a todos, estamos enfermos. Tengo muchos dolores. Me llegan desde la cola hasta la rodilla, y desde ahí hasta el pie, y en la cintura. Tengo muchísimos dolores y tuve que aprender a convivir con ellos”.