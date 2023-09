Traicionada: Telefe acomodó la programación y la ficción llega 2 días con capítulos XL

jueves, 7 de septiembre de 2023 00:00

Si algo sumó esta semana la novela turca Traicionada fue cientos de pedidos de los fans, a través de las redes sociales, para que permanezca más minutos al aire por la pantalla de Telefe. La ficción, cuyo nombre original es Sadakatsiz, desde el lunes vino acortada en su tiempo en la pantalla a raíz de la competencia que demandó por parte de Got Talent frente al Bailando de Marcelo Tinelli (América).

La pelea por el rating llevó a la ficción turca a pasar de estar una hora en la programación a media hora, para que el reality conducido por Lizy Tagliani ocupe más espacio. De esta forma la competencia fue directa entre Got Talent y Bailando, los cuales los números dieron, por momentos, muy parejos.

Pero ahora los fans de Traicionada tendrán su revancha. Es que este jueves y viernes Telefe emitirá capítulos dobles, XL, de la novela. La misma saldrá al aire desde las 21:45, justo al término de Telefe Noticias. De esta manera Got Talent no saldrá al aire y volverá a la pantalla recién el domingo que viene para la gala.

¿Por qué será este cambio?

El cambio no será para siempre, sino que el canal saldrá a competir con la novela frente a un "tanque" que se dará en el prime time: el partido de Eliminatoria de Argentina vs Ecuador. Con Lionel Messi a la cabeza, el partido será este jueves a las 21 horas y, por tal motivo también América decidió sacar del aire a Bailando 2023.

AVANCE DEL CAPÍTULO DE ESTE JUEVES

Este jueves en Traicionada, Derin (Melis Sezen) estallará de ira ante la posibilidad de que Volkan (Caner Cindoruk) vuelva con Asya (Cansu Dere). Por eso cuando lo vea llegar embriagado le pedirá explicaciones, especialmente querrá saber dónde y con quién andaba.

"Estoy cansado que siempre me preguntes dónde estaba, cansado de que me interrogues y que me hagas siempre las mismas preguntas... ¡no estaba con Asya!", le gritará él.

Más tarde, antes de acostarse, él se comunicará vía mensaje de texto con Asya. "¿Está todo bien con Ali? estoy preocupado por él", le preguntará para luego agregar: "¿y tú como estás?". Ante esto, ella será determinante con su respuesta: "bien y espero que tu esposa también".

Tras el desborde de Derin por las acciones de su esposo, intervendrá Haluk (Burak Sergen) para tratar de dominar a su yerno. "Desde este momento quiero saber todos tus pasos", le dirá el padre de la chica pero Volkan no se lo permitirá: "no será usted quien me enseñe cómo tratar a mi propia familia".

"Si es de mi hija y de mi nieta, tienes que aprender. Tu golpeaste a tu hijo, cómo se que no harás lo mismo con mi hija", lanzará el hombre.