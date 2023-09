"¡No olvidemos!": el descarnado pedido de justicia de Gustavo Conti por Silvina Luna

jueves, 7 de septiembre de 2023 15:18

Gustavo Conti, el actor y exGran Hermano, no cea en su pedido de justicia por su amiga Silvina Luna. Tras la marcha por la modelo y en la que se pidió que el Dr. Aníbal Lotocki sea apresado y juzgado por homicidio culposo, hizo un fuerte posteo en redes sociales.

"NO OLVIDEMOS! Qué hay un asesino suelto que ya mato mucha gente y la Justicia todavía lo deja andar por la calle como andas vos, como ando yo…NO OLVIDEMOS nunca a Silvina por la calidad de persona por el corazón enorme, por la bondad única que brindaba", destacó Conti con una foto con los carteles que se dejaron en la casa del médico.

"Aún sabiendo que le habían inyectado veneno, luchó durante trece años para sacárselo de encima. Nunca dio un mensaje de odio, nunca hizo un descargo faltando el respeto al hdp… Ella era un ser increíble que tuve la suerte de elegirnos y pasar momentos únicos juntos en familia. Siempre vas a estar con nosotro,s gordita hermosa en mi corazón. #JUSTICIAPORSILVINA", sentenció.

Su mensaje recibió comentarios de apoyo y más de 30.000 reacciones. En tanto, en sus historias de Instagram insistió en que no se olvide el caso y se accione.

Ley Silvina

En la marcha de este miércoles en Olivos, las víctimas gritaban que “en 20 años nos vamos a morir todos”, recordando los nombres de los cuatro muertos que pasaron por las manos de Anibal Lotocki.

Stefy Xipolitakis habló de la muestras que sacaron de su cuerpo que “es la resaca del metacril y eso tenemos en nuestro cuerpo, es una locura que tenés algo en tu cuerpo que vos no pediste, me hago estudios cada seis meses para ver si se me calcifica el riñón…por qué nos envenenó?”.

Stefy pidió que salga “La ley Silvina Luna”, como la que se legisló en Colombia. “Acaba de ser sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, la Ley 2316 de 2023 que establece todo un marco normativo para proteger a las víctimas de biopolímeros en el país”, señaló el senador Carlos Fernando Motoa, quien fue ponente de la iniciativa del mes pasado en ese país.

“La ley garantiza el tratamiento tanto psicológico como físico para las personas que hayan resultado afectadas por procedimientos con uso de biopolímeros o sustancias moldeadoras prohibidas. Los servicios estarán incluidos en Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto en régimen contributivo como subsidiado, y deberán incluir la extracción o manejo de la sustancia en el cuerpo, rehabilitación, medicamentos. 95 por ciento de las afectadas son mujeres. En el caso de Lotocki, hay hombres, mujeres y muchas víctimas que tienen miedo todavía de hablar", explicó según La Ubfal.

“Vamos a lograr que vaya preso por la memoria de Silvina”, dijo Xipolitakis.