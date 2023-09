Una ex Masterchef sorprendió a todos tras revelar a qué se dedica en la actualidad

miércoles, 6 de septiembre de 2023 00:01

Los competidores de Masterchef (Telefe) aprovecharon su paso por el programa para forjar sus caminos laborales. Muchos de ellos decidieron seguir con el tema de las cocinas y otros buscaron afianzarse con las redes sociales. Una de las que optó por es este último camino fue Estefanía Herlein, la finalista del programa de las tres pelotas, que logró cautivar a todos con su talento.

La joven decidió abrir un canal en YouTube, que lleva su nombre y en uno de sus videos contó detalles de su vida personal. En primer lugar, comenzó destacando que se inscribió en la carrera de Relaciones Internacionales, en la UCA. Sin embargo, no cumplió sus expectativas y tuvo que plantearse nuevamente su vocación. "No me sentía llena, y tuve que cambiarme de carrera", contó. Luego, decidió cambiarse a Relaciones Pública, con el objetivo de cumplir sus expectativas.

En el transcurso de la carrera, también trabajó como modelo y buscaba seguir abriendo sus horizontes. "Era algo que tenía en un costadito". Más tarde, empezó a trabajar en una empresa y años después se recibió de licenciada en Relaciones Públicas y fue precisamente ahí donde arrancó el desafío. "Fue un momento donde no se me daban las cosas", destacó la joven.

Sumado a esto, empezó a realizar un casting de tripulante de cabinas, pero no quedó seleccionada en el grupo. "Me di cuanta que no quería ser tripulante de cabina y me enfoqué al posgrado de Marketing. Poco a poco se fueron a resolver las cosas", subrayó en su publicación. Fue precisamente ahí donde comenzó a sentir su verdadera vocación y seguía con un deseo no satisfecho, en busca de algo mejor.

Con menos de 30 años logró alcanzar uno de sus sueños trabajar en una empresa multinacional. Luego, con mucho esfuerzo fue nombrada hace dos años en una parte de prensa y comunicación a nivel internacional.

Actualmente, sumó muchas experiencias tras su paso en Masterchef, y continuó con su rol en la empresa. Esto le dio mayor exposición y alcanzó enormes desafíos con marcas. "Siempre tuve en claro a donde quería llegar. Soy feliz y con un trabajo soñado", cerró.