Virginia Gallardo expresó su indignación tras ser acusada de cómplice de Lotocki

martes, 5 de septiembre de 2023 20:45

Virginia Gallardo expresó su indignación tras ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki. La modelo se había operado con el cirujano que operó a Silvina Luna y también presenta complicaciones de salud.

La panelista manifestó que no iniciará acciones legales contra Lotocki, al igual que había decidido Mariano Caprarola, y estallaron las críticas. Virginia aseguró que recibió mucho maltrato durante el fin de semana y realizó un descargo en Socios del Espectáculo.

“No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error, el error fue caer en las manos de este tipo. No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien”, declaró Gallardo contra quienes quisieron hacerla responsable.

La modelo expresó su cansancio con las exigencias del público para que lleve su caso a la Justicia: “¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la justicia? Ya expliqué cien veces el caso”.

“Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas, como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas”, añadió recordando a las víctimas de mala praxis.

Virginia dio los motivos por los que decidió no denunciar a Aníbal Lotocki y expuso a la Justicia. “Cuando yo fui a la justicia, fue la misma justicia la que me dijo 'nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?'”, reveló y continuó dando más detalles sobre su situación: “Solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dar dónde me operé y en qué condiciones qué me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”.