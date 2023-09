Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 5 de septiembre de 2023 00:00

Momentos intensos y con el drama en ascenso van marcando el camino de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita situaciones muy atrapantes para la audiencia con giros constantes en su trama.

En el capítulo de este martes, Doruk (Onur Seyit Yaran) irá con todo para poder ganar las elecciones de la escuela. Para ello planteará una propuesta original y que nadie se imagina. A Berk (Recep Usta) y a Kaan (Eren Ören) les confesará cuál es su plan. "Tengo una sorpresa y hará que voten más por mi", lanzará el joven y luego apuntará: "he planeado abrir una sala de cine en la escuela. Funcionará todas las semanas pero sólo después de las clases".

"Lo anunciaré en mi discurso final, mañana", agregará lanzando luego otra propuesta: "pensé que podemos hacer una cena de San Valentín en vez de fiesta". Luego aclarará que con Asiye no son novios pero confesará que ella le prometió que si gana, le aceptará una cena. Estas palabras generarán celos en Kaan que no puede ocultar lo que está empezando a sentir por la ex novia de su hermano.

Al día siguiente, Kaan le pedirá a Asiye hablar a solas y usará esa oportunidad para traicionar a Doruk. "Como sabes bien ahora me encargo de asesorar a Doruk. Lo hice porque papá me presionó quiere que nuestra relación mejore. La verdad que tengo más afinidad con tus ideas", señalará el joven quien luego le trasladará a la chica lo que Doruk planeó.

"Ayer estuve pensando cómo te ayudaría si no estuviera con Doruk sino con tu equipo. Tuve una gran idea que quiero compartirte", largará el chico quien destacará: "Pienso que podría sugerir un espacio para ver películas y se proyectaran documentales, videos educativos y material que aporte valor".

Lejos de esto, Asiye y Doruk compartirán una cena romántica. "Cuando estás con quien amas, se supone que tienes que ser feliz", lanzará Asiye a lo que él se mostrará contento con los cumplidos y le preguntará: "¿ahora que no eres mi novia, hay alguien más que te interese como pareja?". Tras esto la invitará a salir "con la excusa de que estamos solteros".

Por otro lado, le llegará una foto a Ömer (Yigit Koçak) que revelará la verdad de cómo se inició el fuego en el boliche. Allí se verá cómo Tolga (Berk Ali Çatal) sale huyendo después de que todo está ardiendo en las llamas.