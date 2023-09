Coti Romero contó cómo fue su charla con Silvina Luna

martes, 5 de septiembre de 2023 17:54

Silvina Luna murió a los 43 años, tras permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano como consecuencia de una bacteria que quería sacar de su cuerpo para poder someterse a un trasplante de riñón, debido al mal estado de su organismo como consecuencia de una cirugía estética a la que se sometió en 2010.

Días antes de esa internación, la actriz estuvo en LAM contando su drama y culpando a Aníbal Lotocki por sus padecimientos, pero también con un mensaje positivo de superación y hablando de sus ganas de recuperarse para continuar disfrutando de su vida.

Ese día, también estuvo Constanza Romero en el estudio, quien igual que Silvina Luna surgió en los medios gracias a su participación en Gran Hermano. "Fue fuerte. Ella me había dicho cosas como que me acepte como era y que no caiga en eso”, contó Coti.

“La verdad es fuerte ver cómo está pasando esto y cómo el hijo de pu.. de este señor, Lotocki, sigue libre. Fue re feo porque era re joven y hacía poquito había fallecido Mariano (Caprarola) por esta misma razón de mala praxis. Es muy fuerte eso, a mí me puso la piel de gallina. No podía creerlo”, opinó.

“Ojalá sirva para concientizar y para que la gente deje de opinar de los cuerpos. Porque ella lo único que quería era encajar en la sociedad, sentirse aceptada. Lo bueno es que ella dio un mensaje de ‘acéptense’, ‘disfruten la vida’, ‘no se dejen guiar por los comentarios de la gente’”, finalizó.