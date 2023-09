Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 4 de septiembre de 2023 00:00

Con el amor más presente que nunca entre sus personajes pero también con la maldad amenazando sus vidas. Así avanza Todo por mi Hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos de calma pero que será la antesala de problemas.

En el capítulo de este lunes, Orhan (Cüneyt Mete) será brutalmente golpeado por dos hombres mientras le gritan: "pagarás tus deudas". En ese momento aparecerá Ömer (Yigit Koçak) y lo rescatará. Luego se enterará que todo fue producto de una deuda que tiene. "Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) necesitaba un abogado y le pedí dinero a la gente equivocada. Por eso me golpearon. Debo 10 mil, como no pagué lo multiplicaron", explicará.

Lejos de todo esto, el mayor problema se dará cuando lleguen al colegio los "nuevos compañeros". Se trata de Emir (Enes Demirkapi), Özge (Yaren Yapici) y Dora (Nazli Can Çetin) quienes se inscribieron en el colegio Ataman, donde le harán la vida imposible a los Eren.

Al verlo, Ogulcan no esconderá su preocupación mientras que Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) buscará explicaciones porque no entenderá qué es lo que sucede. Ante esto, Emir confesará sus intenciones: "oigan, ¿están listos para la venganza?". La reacción de los hermanos y primos Eren no se ocultará porque ya no habrá paz entre ellos.

Por otro lado, Akif (Celil Nalçakan) escuchará cuando Resul (Ogün Kaptanoglu) hable con su empleada pidiendo que arme el mejor clima para una cena, en la que debe haber velas y flores. "Te voy a decir la verdad. Invité a Suzan (Ahu Yagtu) a cenar", le confesará Resul a Akif quien luego reconocerá que él estuvo mal con ella.

"Lo que pasa es que me gustaría confesar lo que siento por ella", agregará para luego subrayar de manera contundente: "quiero que sepa que me importa más que una compañera de trabajo".