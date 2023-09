La China Suárez confesó la rutina espiritual que hace todas las noches

lunes, 4 de septiembre de 2023 15:35

Eugenia "La China" Suárez transita un momento muy positivo en material laboral. Lejos de la actuación y abrazada a la música, la joven incursiona en un área que poco a poco va sumando más seguidores. Dueña de una belleza única, la joven de 31 años tiene una actividad intensa en las redes sociales donde no sólo comparte fotos de sus actividades laborales sino también reflexiones y momento afectivos con sus hijos.

En Instagram cosecha más de 6 millones de seguidores, quienes la alientan a seguir adelante y a su vez demandan siempre información de lo que hace y sus novedades laboral. Precisamente a través de esta red, compartió este lunes una serie de posteos en los que se abrió a su perfil más espiritual e íntimo.

Lejos de la imágenes de sex symbol que muchas veces transmite en sus producciones fotográficas o a través de sus canciones, la China tiene un nexo espiritual muy fuerte que le enseñó su papá. A través de la historia de Instagram contó que fue él precisamente quien le enseñó a rezar, cuando era chiquita, antes de dormir y eso lo conserva hasta ahora.

"Cuando éramos chiquitos, mi papá antes de dormir nos preguntaba a mi hermano y a mi si habíamos 'hablado con el barba'. Rezar y agradecerle a Dios todas las noches se me hizo costumbre y no puedo dormir si no lo hago. Hoy lo hago con mis hijos y pienso que es uno de los mejores valores que puedo dejarles, el ser agradecidos", expresó en su historia de Instagram.

Pero no fue el único posteo desde su "interior" que realizó. También reveló lo que hace cuando atraviesa un momento en su vida que no es muy positivo. "Cuando tengo un mal día o estoy a punto de quejarme por algo, miro a mis hijos y se me pasa todo. Que privilegio que duerman en una cama calentita, que no les falte comida, amor, que puedan jugar y sobre todo que tengan salud. Nunca jamás voy a naturalizar todo eso", agregó.