Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 4 de septiembre de 2023 00:00

Cuando todo parecía encaminarse para que el amor triunfara entre los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción dio un giro que sorprendió a la audiencia. La novela de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, avanza rumbo al final de la Primera Temporada y de la mano de esto, los conflictos y el drama abraza a la trama.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, Serkan (Kerem Bürsin) se sintió desconcertado por las actitudes que fue teniendo Eda (Hande Erçel) con la relación. Mientras tanto, ella y sus amigas siguieron a Selin (Bige Önal) para tratar de desenmascararla con respecto al embarazo. La rubia fue a una clínica y allí se generaron todas las dudas entorno a Yildiz, Ceren (Melisa Döngel) y Melo (Elçin Afacan).

En el episodio de este lunes, Serkan y Eda tendrán nuevamente una charla a solas y a corazón abierto pero con el secreto de ella de por medio. Sentados ambos en el sillón se dirán palabras sensatas. Ella le pedirá "hablar del futuro", de ambos como pareja. "Sin ti no puedo respirar", confesará. Ante estas palabras, Serkan la consolará y le dirá que ella es su "mundo".

Más tarde, Melo se comunicará con ella y le contará el plan que tienen con Ceren: perseguir a Selin para saber qué esconde. "Estamos siguiendo a Selin y estamos esperando que salga. Escucha bien lo que te voy a decir ahora. La ví tomando alcohol, eso no es embarazo. Si es embarazo no tendría que existir".

Tras esto, Eda decidirá hablar con Selin y decirle que no piensa dejar a Serkan, pero sobre todo que no cree nada en ese embarazo. Con las palabras en claro en su mente, se sentará frente a su enemiga en su auto pero no todo será como lo planeado. En ese momento Eda le dirá: "no estás embarazada, no es en serio".

Pero Selin reaccionará mal y le dirá que "con eso no se juega, ¿qué tengo que hacer ponerme un almohadón?". Además le destacará que Serkan la "ama y no te dejará". "Esperabas que dejara a Serkan después de saber el embarazo porque sabes que no dejaría que un bebé crezca sin sus padres", apuntará Eda para luego decirle que no lo dejará.

Sin embargo en ese momento, ella se desmayará y el pánico abordará a Eda y sus amigas.