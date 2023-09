Julieta habló de Maxi Guidici y sorprendió a todos con su declaración

sábado, 30 de septiembre de 2023 00:00

Julieta Poggio, de Gran Hermano (Telefe), fue entrevistada por el Pollo Álvarez para Infobae y habló de su presente laboral. Además, le consultaron sobre la cercanía con el resto de sus compañeros y aseguró que tiene buena relación con la mayoría. También, reveló que está al tanto de lo que sucedió con Maxi Guidici.

La joven destacó que tuvo una charla con sus excompañeros, Juliana Díaz y Maxi tras lo sucedido con la salud del cordobés días atrás. Poggio detalló: "les dije que estaba ahí para lo que necesiten". Luego, Julieta sumó que "traté de decirles lo que a mi me sirve a veces cuando estoy mal, que es no llenarse de los comentarios, no leer".

Posteriormente, la ex Gran Hermano destacó que hay que evitar los comentarios negativos, ya que estos son parte de las redes y todo queda ahí. "Le dije que intente alejarse un poco de todo eso y que ojalá Maxi recupere esa esencia", sumó la exparticipante. Y resaltó que su deseo es que el exnovio de Julieta vuelva a ser la persona que conocieron en la casa. "Ojalá logre encontrar su camino", destacó.

Vale destacar que Julieta y Maxi compartieron varios meses en la casa de Gran Hermano, y si bien no compartieron el mismo grupo, lograron una buena relación, entendiendo que todo las estrategias eran parte de un juego.