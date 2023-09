El biógrafo de Nirvana aseguró que Kurt Cobain copió una canción de un grupo argentino

sábado, 30 de septiembre de 2023 07:45

Al cumplirse 30 años de la salida de In Utero, de Nirvana, la edición norteamericana de la revista Rolling Stone entrevistó al biógrafo de la banda, Michael Azerrad, entre otros personajes que fueron clave en la historia del grupo, y éste reveló que la canción Very Ape suena parecida a una de la banda argentina Los Brujos, algo que ya había sido advertido, pero que hasta ahora se consideraba un mito.

En el podcast Music Now, de Rolling Stone, el periodista Brian Hiatt le pregunta a Azerrad, y el autor de Come As You Are: The Story of Nirvana, la biografía que fue editada en 1993, responde: “Una banda llamada Los Brujos, que abrió para Nirvana un show grande, en un estadio, en Argentina, en 1993 (sic), y que tenían un hit con la canción Kanishka. Si escuchás Kanishka y después escuchás Very Ape, creo que notarás el parecido. Pero, claro, creo que Kurt tomó una idea muy básica y luego la transformó en algo completamente distinto”.

Los Brujos telonearon a Nirvana en la única visita de la banda de Kurt Cobain a la Argentina, aunque fue en 1992 en el estadio de Vélez. Si se tiene en cuenta que In Utero salió al año siguiente de ese show, la supuesta “inspiración” en ese riff tan característico no es disparatada.

El año pasado, el guitarrista de Los Brujos, Gabriel Guerrisi, habló con el sitio web Notify sobre el aniversario de aquel recital y comentó: “Recuerdo que hubo un encuentro en camarines, corto. Ellos tenían el disco de Los Brujos, se les había pegado Kanishka. Hicimos fotos también, que no sé por dónde andarán”.

Sobre el evidente parecido entre las canciones, Guerrisi afirmó: “Es algo que nosotros no podemos asegurar. Si hubo un contacto, un link, una inspiración al respecto, es algo bello para recordar. Es un mito que creció solo y es ajeno a nosotros. En su momento me llamaron periodistas que tenían el disco de Nirvana de antemano y me dijeron: ‘Mirá que se parece mucho’. En la música hay que retroalimentarse, ojalá haya sucedido así”.

El fatídico show de Nirvana en Vélez

El 30 de octubre de 1992, la banda liderada por Kurt Cobain llegó por primera y única vez a Buenos Aires en medio del éxito masivo cosechado tras la grabación del disco Nevermind.

El grupo se presentó en Vélez, en el marco del Coca Cola Rock Festival. El estadio estaba colmado y tras la apertura de Los Brujos, llegó el turno del otro grupo soporte: Calamity Jane. Cobain, un feminista declarado y abierto antimachista, las había invitado a la gira y estaba muy contento con ellas.

Desdeque comenzaron, Calamity Jane sufrió el desprecio total del público, que comenzó a arrojar objetos al escenario y a insultarlas. Tal fue la falta de respeto y el impacto psicológico de la experiencia, que la agrupación no volvió a subirse a un escenario por 18 años.

Completamente enfurecido, Cobain amenazó con suspender el recital. Eso finalmente no sucedió, pero Nirvana salió a tocar con la peor onda. Interpretaron temas que no estaban en su repertorio en vivo y en plena euforia de Smells Like Teen Spirit amagaron varias veces con tocarla, pero luego lanzaban otra canción.

El show fue corto y el grupo sonó desencajado. Antes de retirarse, Cobain rompió su guitarra Fender, dando muestras de la bronca que tenía esa noche. Luego del show, cuando un periodista le preguntó por qué no habían tocado Smells Like Teen Spirit, Cobain respondió: "La gente fue tan mala con Calamity Jane que no se merecía escuchar la canción. Fue mi manera de mandarlos al demonio".