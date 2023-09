Traicionada se conoció la verdadera razón de la salida de Mert

domingo, 3 de septiembre de 2023 00:00

Si algo caracteriza a las series turcas es que nunca mantienen un elenco estable y a lo largo de la historia los personajes pueden terminar su participación, por más fuerte que sean. Traicionada, la novela turca de las noches de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, no es la excepción. Hace unos días vio la salida de uno de los personajes que se encaminaba a ser uno de los más fuertes: Mert (Eren Vurdem).

La ficción gira entorno a la relación entre Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk). Ella es una médica prestigiosa que descubrió que su esposo la engañaba con una chica mucho más joven, Derin (Melis Sezen). Producto de ese amoría, la chica quedó embarazada y Asya decidió poner punto final a la relación. Sin embargo él sigue amándola y luchará internamente con la desesperación de tenerla lejos y los celos de que esté con otro hombre.

En el camino, varios personajes se van cruzando. Uno de ellos precisamente fue Mert, un empresario que fue amigo de la juventud de Volkan y que puso los ojos en Asya cuando supo que él la engañaba. Pero Volkan se enteró de lo que hizo su "examigo" y luego cobró venganza provocando que él engañara a su esposa, Bahar (Yeliz Kuvanci).

Ése fue el argumento usado en el drama turco para que el personaje dijera adiós y saliera finalmente de la historia. Su partida fue sorpresiva y sin dar detalles algunos cuando abandonó la ficción. El hecho se vio en el capítulo del lunes pasado por Telefe y fue tal repentina que muchos seguidores que no conocían el hecho siguieron esperando que apareciera. Pero ¿qué pasó en realidad para que se fuera de esa forma?

Según publicó el portal turco Takvim, el actor que interpretó a Mert, Eren Vurdem hizo unas declaraciones contundentes sobre su salida que la prensa reprodujo y llamó la atención. "Me comí muchas palabrotas", expresó el actor según ese medio pero no dio más detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, más tarde recurrió a la red social Instagram para publicar un mensaje de despedida y cerrar los comentarios sobre su salida de la historia. En la ocasión explicó que, su personaje terminó de la misma forma que ocurrió en la serie de la que se basó la ficción: Doctor Foster.

"Queridos y estimados espectadores, nos despedimos del personaje de Mert, como en el original, según la historia. Te quiero muchísimo. No me dejaste solo en este trabajo, me alegro de tenerte. Me gustaría agradecer a todo mi equipo y amigos de producción. Espero conocerte pronto en otras historias, mantente bien'', expresó en su red social, generando una catarata de buenos mensajes de la audiencia de despedida.