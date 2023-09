Traicionada: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de septiembre de 2023 00:00

La locura y desesperación formarán parte del capítulo de este viernes de Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos muy tensos con Volkan (Caner Cindoruk) sintiendo que ya no puede controlar lo que siente por Asya (Cansu Dere) mientras ella no quiere saber nada de él.

Este jueves la novela no salió al aire por el partido de Boca vs Palmiras por la Conmebol Libertadores que emitió Telefe. Pero este viernes, el canal emitirá un capítulo doble y con éste se verán situaciones extremas de amor, odio y mucha desesperación.

En el episodio de este viernes, Asya irá a la casa de Volkan, para dejarle las cosas bien en claro a Derin (Melis Sezen). Es que con sus mentiras, se está viendo afectado Ali y eso la doctora no lo permitirá. Sin embargo al escuchar las palabras de ella, Derin reaccionará a los gritos.

"Estás tratando de insultar mi maternidad. No es suficiente que arruines la vida de una niña que todavía no puede decir papá. Todavía vienes a mi casa e insultas mi maternidad y avergonzarme", lanzará Derin a lo que Asya aclarará: "no vine acá para hablar de tu matrimonio ni de tu maternidad. Si pones triste a mi hijo haré lo mismo contigo".

Tras esto, Volkan saldrá en defensa de su ex esposa y eso no será bien visto por la actual quien le reprochará su actitud y por no haberla defendido. "Cómo te atreves a ir detrás de esa mujer. Qué tan inmoral eres, hasta donde vas a llegar. Vas atrás de ella como un perro", lanzará. Pero esto generará que él golpee la pared como forma de descargar la bronca por sus palabras.

Por otro lado, los problemas de Asya repercutirán en el trabajo de ella. Es que habrá una reunión de directorio en el hospital y allí le comunicarán a Derya (Özge Özder) que quedará a cargo del hospital. "La señora Asya no está acá porque es de ella de quien hablaremos", advertirá uno de los directores del hospital a lo que otro subrayará: "Estamos pensando en prescindir de sus servicios por un tiempo".

Tras esto, Asya dejará el hospital y cuando Volkan la vaya a buscar se enterará de lo ocurrido. "La junta directiva se reunió hoy y luego ella tomó sus cosas y se fue", le dirá la secretaria. Inmediatamente él irá a la casa de ella para hablarle y explicarle lo que le está pasando.

"Sólo aléjate de mi, por favor quitate de encima, déjame en paz", le pedirá Asya a lo que Volkan responderá: "no puedo hacerlo, pedime lo que quieras pero eso no sucederá". "Claro que sí sucederá. Volkan nuestra historia terminó, cerramos este libro y no se volverá a abrir nunca. Acepatarás y entenderás esto y no trataras de usar a mi hijo para que suceda", le marcará ella.

Pero él dirá una frase inesperada: "Te amo Asya".