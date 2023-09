Eda y Serkan: avance del capítulo de este viernes

viernes, 29 de septiembre de 2023 00:00

Una duda descartada pero un secreto aún sin revelarse. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita un camino en el que las mentiras cada vez se van mezclando más y potenciando.

En el capítulo de este jueves, Serkan (Kerem Bürsin) le pidió disculpas a Eda (Hande Erçel). "Era Kiraz con la que hablé por teléfono. Serkan te digo esto porque me lo has preguntado varias veces, no tengo ninguna relación", le señaló ella antes de lanzar una frase muy intrigante: "también yo tengo remordimiento por algo que no te dije".

En el episodio de este viernes, Kiraz desafiará a Serkan a cambio de que le regale un helado y finalmente le ganará. La pequeña, conseguirá nuevamente llamar la atención del arquitecto y entablar una relación que poco a poco se va cargando de sentimientos. Cuando Serkan "pague" la apuesta, ambos tendrán un diálogo muy particular. Es que él cree que Melo es su madre y cuando haga referencia a eso, la nena lo corregirá

"Ella no trabaja en la cafetería. Ella es su patrona", indicará la pequeña pero cuando él quiera saber más, aparecerá Eda y frenará la charla. "Estaba muy preocupada", dirá ella al advertir que la nena salió de su habitación sin decirle nada a nadie y se escapó a tomar el helado.

En ese momento aparecerá Burak (Sinan Helvaci) y se abrazará fuertemente con Kiraz quien no tardará en expresarle todo su afecto. "Que niña tan afortunada, su papá siempre está cerca", expresará Serkan al ver la escena.

Más tarde, Eda, Melo (Elçin Afacan) y Kiraz jugarán a las princesas con coronas de flores y en ese momento las verá desde lejos Aydan (Neslihan Yeldan) quien hará una sutil interpretación. "Melo si no hubieras dicho que ella es tu hija, hubiera pensado otra cosa. Es idéntica a Eda, es preciosa", lanzará la madre de Serkan.

Pero hay algo que no pasará por alto para la mujer. Es que mientras camine con Seyfi (Alican Aytekin) verá cómo Eda y Burak se toman la mano y se miran con una sonrisa.