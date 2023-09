Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de septiembre de 2023 00:32

La desgracia y la tristeza atravesará una vez más a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. Es que un personaje morirá y con esto se cerrará una etapa de la historia que conmocionará a todos.

En el capítulo de este jueves, Orhan (Cüneyt Mete) se mostrará muy agradecido con Gönül (Evrim Dogan) ya que ella le abrirá las puertas de una habitación en su restó para que se aloje ahí y no duerma en la calle. "No tengo el corazón para dejarlo que siga durmiendo sobre costales de harina y pilas apiladas", señalará ella con mucha amabilidad.

Al día siguiente, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) irá al restaurante para cruzar a Gönul ya que considera que su marido se acuesta con ella. Con los hijos presentes, la mujer increpará a su marido y lo acusará de infiel. "Esta mujer no ha hecho más que ayudarme y no estoy durmiendo con nadie. Hay una habitación arriba y ella me la prestó", señalará.

"Escucha serpiente, este hombre es mío aunque no lo parezca. Te juro que si me entero que te acercas a él", amenazará Sengül y tras destruir la vajilla agregará: "destruiré este maldito lugar".

Lejos de esto, Ömer (Yigit Koçak) tendrá una charla con Süsen (Lizge Cömert) por videoconferencia y allí ella le revelará que está tratando de hacer la difícil tarea que le pidió la profesora: escribir una revelación a alguien que quieran. Con el papel en mano, la chica tiene ganas de no guardar más el secreto ante él de que sabe quién atropelló y mató a Kadir (Halit Özgür Sari).

"Qué tal si escribo algo que te interese saber... no se, quizás hay cosas que tengo que decir pero temo que te enojes porque es algo delicado que te incumbe", confesará la chica quien le aclarará que él "ni te imagina" lo que puede ser. "No importa lo que sea, tú tienes que decírmelo. No te voy a juzgar", lanzará él.

Al día siguiente, Süsen estará dispuesta a contar a todos en el colegio quién mató a Kadir pero Kaan (Eren Ören) tratará de frenarla. "No importa lo que pase, ya no puedo seguir mintiéndole a Ömer", lanzará ella sin más rodeos. En ese momento él tratará de evitarlo y caerán ambos desde la altura. El resultado será el peor...