Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 28 de septiembre de 2023 00:00

Confusiones, secretos que siguen ocultos y el amor siempre en pausa. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos de máxima emoción entre sus protagonistas que mantienen cautiva a la audiencia.

En el capítulo de este jueves, una llamada generará los celos en Serkan (Kerem Bürsin). Es que, tras la cena romántica, Eda (Hande Erçel) recibirá la llamada de su hija Kiraz pero él no sabe que es ella la que está del otro lado de la comunicación.

"Tuve que irme y no pude despedirme", dirá Eda al teléfono y luego subrayará: "yo también te extraño mucho pero pronto volveré a casa". La conversación con su hija la cerrará con un "hasta luego bebé".

Después de esto, el arquitecto le pedirá explicaciones a su ex desatado por los celos de lo ocurrido. "¿Quién te llamó? porque debe haber sido un hombre. ¿Es tu pareja?", preguntará Serkan a lo que luego llevará la charla al límite: "¿tienes una pareja o no Eda?, es una simple pregunta".

Lejos de esto, Serkan hablará con su madre y se mostrará enojado por todo lo que está ocurriendo entorno a un "secreto" que todos saben menos él. Aydan (Neslihan Yeldan) creerá que él habla de la relación que ella tiene con Kemal (Sinan Albayrak) sin embargo a lo que hace referencia es a lo que esconde Eda y él no lo sabe.

"Madre estoy muy enfadado. Mi mayor miedo se hizo realidad. Me da la impresión que soy la única persona que prefiere permanecer soltero en esta vida", lanzará él a lo que su madre le contestará: "la soledad pertenece a Dios, hijo".

"¿Entonces tu lo sabías?, ¿sabías que había otra persona?", preguntará él provocando gran desconcierto en ella. "Pues claro, cómo podría no saberlo". "En ese caso tengo que decirte una cosa, no puedo aceptarlo, me niego a hacerlo", rematará el arquitecto.