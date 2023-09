"Me arriesgué a esta experiencia": Antonio, de Masterchef, sorprendió a todos

miércoles, 27 de septiembre de 2023 00:00

Antonio López cautivó a todos desde su primer momento en la televisión. El joven oriundo de Salta, se convirtió en uno de los competidores más queridos de Masterchef Argentina (Telefe). Logró quedar entre los finalistas y se llevó el cariño de todos sus seguidores.

Actualmente, cuenta con más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram y sus fanáticos siguen expectante cada uno de los pasos. El salteño destacó en sus historias de Instagram que vive uno de los mejores momentos en su carrera. En la red social sumó que decidió viajar nuevamente a Buenos Aires y destacó que vivirá una gran experiencia.

"Estoy en Santiago del Estero, y voy camino a Buenos Aires", sostuvo el joven en la red social. Luego, sumó que "me arriesgué a esta experiencia de viajar en colectivo, es algo que me encanta. Me parece un viaje muy divertido".

Posteriormente, continuó contando parte de su viaje y el mal momento que vivió tras golpearse con uno de los televisores que se encuentran en el pasillo, pero esto no le impidió disfrutar cada momento. Restará saber qué sucederá en los próximos días y qué será lo nuevo que se viene en la vida de Antonio.