Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de septiembre de 2023 00:00

El amor cada vez se hace más incontrolable y los sentimientos van saliendo a la luz a pesar de que se tratan de ocultar. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos de máxima tensión entre sus protagonistas que siguen ocultando los afectos.

En el capítulo de este martes, Eda (Hande Erçel) le contó a Burak (Sinan Helvaci) que Serkan (Kerem Bürsin) es el padre de Kiraz pero él no sabe que es su hija. Luego le narró cómo fue aquel tiempo previo a saber que estaba embarazada. Por aquel entonces, él se encerró en el trabajo y negó las ganas de ser padre. En sus memorias, ella le recordará aquel día en el que se cerró la posibilidad de ser padres juntos: "No quiero un bebé".

En ese momento fue que el arquitecto destacó: "mi decisión fue no tener bebés y no pienso tenerlos. Soy una persona que estuvo al borde de la muerte y no sabemos lo que pueda pasar o cuando. No pienso traer un niño al mundo".

En el capítulo de este miércoles, Serkan tendrá un plan para conquistar a Eda. Enviará a todo el personal de la empresa a sus casas para conseguir quedarse sólo con ella y así poder estar más cerca. "En el pasado las personas cerraban los restaurantes para estar a solas con sus amores. ¿Tu cerrarás la oficina?", deducirá Engin (Anil Ilter) a lo que Serkan confirmará que usará el momento para saber si ella siente algo por él.

Una vez en la oficina, Serkan recibirá a Eda a solas. Será la primera vez que ella esté en ese lugar tras cinco años. "Esto no puede ser Serkan. No puedo trabajar así. Obstaculizas mi trabajo. ¿Dime por qué haces esto?", señalará la joven quien le advertirá que se irá después de trabajar.

Allí será el lugar para hablar y él buscará ese momento para hacerlo. "Aún estás enfadada conmigo. Entonces por qué viniste", lanzará Serkan quien considerará que a ella no le importa lo que él piensa. "Nuestra relación ya terminó. Que tu lo aceptes o no lo aceptes, sólo depende de tí", apuntará ella.

Pero Serkan no se quedará con eso y la llevará a su oficina donde está la mesa tendida de manera romántica para cenar. Allí no sólo hablarán sino que Eda se verá sorprendida por un gesto de él que nunca imaginó.