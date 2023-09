Andrea Rincón, filosa por críticas a su bautismo: “me iba a morir y me juzgan por la pelopincho”

miércoles, 27 de septiembre de 2023 14:30

Andrea Rincón se bautizó en una Iglesia evangelista. “¿Te arrepentís de todo aquello que hiciste consciente o inconscientemente?”, le preguntó el pastor, a lo que Andrea respondió entre lágrimas: “Me arrepiento de todo”.

Muy contenta, la actriz compartió fotos de ese momento en sus redes sociales, pero no tardaron en aparecer las burlas y las críticas.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Rincón se mostró muy enojada con las críticas: “Hace rato que voy a la Iglesia todos los domingos y no entendía esto. Yo ya me bauticé, pero no es lo mismo tomar la decisión uno. Lo sentí a flor de piel y me pasó algo tan maravilloso”.

“La religión y la Iglesia que conocí en algún momento no me gustó mucho por ese dios que me habían presentado y me alejé, me pasaron cosas, en algún momento dejé de creer”, explicó la actriz.

“Escuchaba a gente riéndose de la pelopincho y yo estoy re orgullosa metiéndome en una pelopincho. Y haberme bautizado al lado de las personas que me bauticé. Si yo te muestro a dónde voy a viajar el viernes, que voy al impenetrable, yo me meto en el barro, yo quiero cambiar el mundo”, agregó.

Por último, reconoció que “el mundo es cruel”: “Imagínate que me bauticé y en vez de decir ‘que bien, esta piba hace diez años atrás se estaba por morir por la droga, dicen se bautiza en una pelopincho. Me bauticé, estoy bien, no me estoy drogando. No les importa nada, quieren criticar”.