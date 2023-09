"Todo no se puede": Julieta Poggio decidió dejar a los ex Gran Hermano

martes, 26 de septiembre de 2023 00:00

Tras salir de la casa de "Gran Hermano", Julieta Poggio no dejó de crecer en el ambiente artístico. Y por eso, se vio obligada a priorizar sus proyectos y este lunes, anunció su salida de "Fuera de Joda", el streaming de Telefe.

En un momento del programa, compartió su decisión: "Para mí, hoy es una despedida, un hasta luego. ¡Los voy a extrañar! Estoy con un montón de proyectos nuevos acá en Telefe. Ojalá tuviera una gemela para poder hacer todo". Con ello, dio por cerrada la posibilidad de sumarse al Bailando, pese a ser la figura más requerida para la salsa de a 3, según dijo Ángel de Brito.

— Julieta se despide de "Fuera de joda":

"A veces hay que parar un poco, no se puede todo y ahora se vienen más proyectos acá en telefe" pic.twitter.com/HcrvkcsDKm — julieta (@ginxggio) September 25, 2023

"Todo no se puede a veces y hay que parar un poco. No me puedo duplicar. Se vienen muchos proyectos dentro de poquito. Fue re lindo este año con ustedes. Fue súper especial compartir la mesa todos juntos", expresó y recibió palabras de apoyo de Nacho Castañares, Mora y Lucila Villar. En tanto, Daniela Celis no pudo evitar llorar y emocionó a la modelo.

¿Se vendrá una nueva ficción en Telefe con Julieta?