Eva Bargiela, en crisis: “no me quería separar de Facundo Moyano”

martes, 26 de septiembre de 2023 10:36

Eva Bargiela fue a LAM, después de enterarse por televisión que su marido, Facundo Moyano, había tomado la decisión de separarse. “Estoy tratando de no ver la tele y mantenerme al margen. Yo a él lo considero mi familia, siento que nos faltó comunicación. Él me dijo que cumpla mi sueño pero que no iba a ser parte del show”, dijo la modelo, que se encuentra participando en el Bailando 2023.

Ya no convivían, pero ella no perdía las esperanzas de una reconciliación, tres siete años juntos, entre idas y vueltas, y casi dos años de matrimonio: “Estábamos en casas separadas, atravesando una crisis. Hablábamos de una posibilidad de recomponer. Tuvimos discusiones de pareja, pero no pasó algo grave entre nosotros. Estoy angustiada y soy sensible”.

“Yo le pedí que nos pongamos de acuerdo y respetar mi etapa en el programa. Yo quería sonreír y pasarla bien. Yo no me quería separar, ahora no sé”, agregó Eva, que no pudo evitar las lágrimas durante su relato.

"Yo pensé que el Bailando nos iba a hacer bien porque está bueno que tu pareja se realice. No pensé que iba a ser la gota que rebalse el vaso", reveló Bargiela, que destacó que todavía lo ama y que no pensaba en divorciarse: "Yo me casé por amor, yo no me quería separar".

Eva Bargiela y Facundo Moyano se conocieron hace siete años cuando la modelo tenía 23 y el dirigente 31. Iniciaron un romance con varias idas y vueltas y, en el medio, el sindicalista fue vinculado a Nicole Neumann y Susana Giménez. En octubre de 2021, Eva Bargiela y Facundo Moyano se casaron por Civil.