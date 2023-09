"Ella está en mí": Cristina Pérez, emocionada por el homenaje familiar a su mamá

martes, 26 de septiembre de 2023 00:02

Cristina Pérez viajó a Tucumán para dar el último adiós, en familia, a su mamá María Cristina Navarro. Sus cenizas fueron sepultadas junto a un árbol que fue todo un símbolo en el tramo final de su vida.

"En los últimos días de vida de mamá, mi hermana Lourdes le llevó al sanatorio un arbolito de jazmín paraguayo como el que teníamos en el patio de nuestra casa. La acompañó hasta el final. Hoy todos juntos lo plantamos en el campo con sus cenizas. Fuimos con mis hermanos, con Papá, María y nuestra tía Lolo. También estaban los más chiquitos. Todos removimos la tierra, pusimos abono y lo regamos. Pusimos una canción que compuso mi hermano Jose, y nos agarramos de Lorena cuando con sus manos devolvió a mamá a la Pachamama. Hoy es el día de la Batalla de Tucumán y una auténtica guerrera vuelve a la tierra. Nuestra gran heroína en este lío, nuestra Hermosa Mamá. Su amor es infinito y vive en nosotros. Cuando nos abrazamos la encontramos. Como en cada estrella y en cada flor", escribió Cristina junto a la foto del árbol, este domingo.

Tras ello, recibió muchos mensajes de apoyo y solidaridad. Eso llevó a que este lunes, Cristina grabara un video para sus seguidores y lo compartió en Instagram.

"Quería agradecerles sus mensajes tan bonitos por lo que compartí sobre cómo despedimos a mi mamá. Pensaba, como me dijo un amigo: "el día que uno pierde a su mamá, uno pierde en la infancia" O como me dijo una compañera: se va la persona que más te quiere en el mundo. No termino de derramar lágrimas y al mismo tiempo, siento que mamá está en mí. Que su amor es infinito. Si hay algo común, en las ausencias, en el dolor; es la importancia del amor de una mamá", señaló, por momento, con la voz quebrada.

"El sentimiento de pérdida es único e irrepetible pero también nos une a todos. Quiero agradecerles de verdad y de corazón. Mi mamá era una persona buena... tenía una bondad que siempre lo va a mejorar todo. Y me quedo con eso. Amen a sus mamás, los que la tienen y los que no también, porque el amor va más allá de la vida", sentenció.