Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de septiembre de 2023 00:00

Una revelación, el miedo a la verdad y los secretos en pausa. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos en los que el amor no consigue ganarle a las heridas del pasado y eso mantendrá un muro entre los protagonistas.

En el capítulo de este lunes, Serkan (Kerem Bürsin) nuevamente tuvo un vínculo con la pequeña Kiraz pero esta vez cuando ella se subió al auto y jugó ahí. Eso generó la reacción de él quien no sólo le pidió que bajara del vehículo sino que además le señaló que se fuera con su "papá", Burak (Sinan Helvaci). Sin embargo la nena reaccionó y le aclaró que él no es su padre.

En el episodio de este martes, Aydan (Neslihan Yeldan) le confirmará a Kemal (Sinan Albayrak) que ya encontró la forma de revelarle a su hijo Serkan que está en pareja. "Le escribí una carta y se la dejé en su auto", señalará la mujer.

Sin embargo esa carta no llegará a las manos de su hijo porque Melo (Elçin Afacan) la encontrará antes y la sacará del auto pensando que es la nota que Eda (Hande Erçel) le iba a escribir para revelarle la verdad.

Esa carta de Eda nunca existió pero el secreto ya no podrá ocultarlo más y se lo revelará a Burak. "Serkan Bolat es el padre de Kiraz pero él no sabe que es su hija", le confiará para luego revelar que él no la quería a la pequeña.

Luego le narrará cómo fue aquel tiempo previo a saber que estaba embarazada. Por aquel entonces, él se encerró en el trabajo y negó las ganas de ser padre. En sus memorias, ella le recordará aquel día en el que se cerró la posibilidad de ser padres juntos: "No quiero un bebé".

En ese momento fue que el arquitecto destacó: "mi decisión fue no tener bebés y no pienso tenerlos. Soy una persona que estuvo al borde de la muerte y no sabemos lo que pueda pasar o cuando. No pienso traer un niño al mundo".

Así ella revelará cómo fue aquel duro momento que la impulsó directamente a alejarse y olvidar todo lo que sentía por él para apostar a tener a su hija y cumplir su sueño de ser madre.