“No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé”: Jorge Lanata volvió a la TV

Tras superar su "peor internación", como él mismo la definió hace unos días, este domingo Jorge Lanata volvió a la televisión. El conductor de Periodismo Para Todos (PPT) regresó tras estar 19 días internado por una infección urinaria bacteriana en la Fundación Favaloro.

El pasado 16 de septiembre recibió el alta médica y a los pocos días tuvo que ser reingresado al centro de salud por un cuadro febril. Pero días después recibió el alta definitiva y volvió al ruedo. El lunes 18 de septiembre habló en su programa de radio, Lanata sin filtro (Radio Mitre). Ahora volvió a PPT por ElTrece.

En sus primeras palabras reconoció que fue un mes "perdido" por todo lo que le tocó pasar y jugó con las palabras sobre eso. “Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños", dijo con una sonrisa.

Luego explicó que "En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar".

Después recordó que tras el tiempo de internación recibió el alta y cuando se disponía a regresar al trabajo sufrió fiebre que lo llevó a nuevamente ingresar al centro de salud: “No voy a decir que estuve muerto porque no lo sé. Sé que volví. Y tampoco sé de donde volví. Lo que tuve se llama shock septicémico, es una infección en todo el cuerpo”.

“El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije: ‘garchen todo lo que puedan’, así de la nada. Perdón. Lo que quise decir fue vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan”.

