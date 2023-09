Lizy Tagliani confesó lo que vive en su proceso de adopción: "Pasan un montón de cosas"

domingo, 24 de septiembre de 2023 00:00

En la noche de este sábado, Lizy Tagliani estuvo invitada al segundo programa de la nueva temporada de PH: Podemos Hablar, y ahí habló del proceso que actualmente vive con su esposo, Sebastián, en el que buscan adoptar un hijo.

La conductora de Got Talent confesó qué expectativas tiene respecto de la familia que podría agrandar y lo que espera de un hijo, si es que le otorgan la adopción.

"Es algo muy interesante entender y ponerse en el lugar de esos niños, la mayor comodidad es decir 'con tantos chicos que hay en otros lados, por qué no me dan uno', como si fuera que agarran, te dan uno y ya está. Realmente pasan un montón de cosas, son infancias que vienen de lugares muy difíciles como para de la nada mandarlos a una familia que, ni siquiera se sabe que va a ser su familia", sostuvo Lizy.

En este marco, dijo que si bien con su esposo tienen previsto a qué colegio les gustaría mandar a su hijo o hija, o a los hermanitos si tienen la posibilidad de adoptar a varios chicos, la realidad va por otro lado en cuanto al proceso.

"Yo estoy muy segura de lo que quiero y lo que queremos con Sebastián", puntualizó. Y agregó: "No quiero ser la mamá de la revista, siempre digo que debe ser lo más hermoso del mundo si pasa que te digan mamá, pero si alguien que yo le puedo dar todo lo que tengo en la vida, las enseñanzas que tuve con mi mamá, con mi familia, todo el tesoro que tengo a los 53 años, me dice Lizy, tía, prima, che... me da igual. Si me dice 'mamá, me meo", cerró entre risas.