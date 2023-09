Flor Vigna respondió si está embarazada: "Nos cuidamos y todo"

domingo, 24 de septiembre de 2023 00:00

Tras los rumores de embarazo que empezaron a trascender en torno a Flor Vigna y el actor Luciano Castro, la bailarina dio una entrevista en la que confesó si los dichos son ciertos y habló de la situación actual que vive con Luciano.

Vigna, participante del Bailando, también se refirió a sus proyectos actuales de vida y contó cómo los afronta de la mano de la música.

“Somos dos personas enamoradas y cuando el medio ve eso le da el proyecto del hijo. Es como un amor muy grande, los dos sabemos que no es para nada tener un hijo ahora. Nos cuidamos y todo para que esté todo bien”, sentenció Flor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“El Bailando es un Big Show que te enseña un montón, de diferentes personalidades. Yo estoy a gusto, me parece una oportunidad linda, es toda una experiencia”, agregó sobre su participación en el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli.

“Ya no soy tan sumisa como antes. Con Ángel de Brito está todo bien y después te dice que soy una aburrida. Tiene que ver más que nada con una vergüenza, con saber expresarse más con el cantar, con el bailar. El jurado termina siendo un jurado de tu vida, un lugar donde a mí se me juzgó tantas veces. Me siento un gladiador cuando entro”, continuó con su relato.

“Lucho por ahora graba casi todas las noches, pero me gustaría que venga. Cada vez que hago el Bailando, aprendo un montón, como de mi personalidad”, cerró.