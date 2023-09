Sandra Silveyra emocionó a todos con su participación en Got Talent Argentina

sábado, 23 de septiembre de 2023 15:17

Sandra Silveyra emocionó a todos con su participación en Got Talent, en la que contó que además de tener su banda también ordeña vacas todos los días del año.

Pero luego de su participación en el reality televisivo, su vida dio un vuelco de 180° grados e incluso Abel Pintos contó que le va a grabar un disco.

Silveyra, que hace 20 años trabaja en el campo, confesó en diálogo con Carola Urdangarin (Rivadavia Agro) que “fueron días de una locura hermosa”, y que para ella “estar en Got Talent ya era un montón. Pero todo lo que pasó después no me lo imaginaba, menos con la repercusión que tuvo”.

Además, subrayó que “fue un cambio en mi vida, lloré de emoción todos estos días porque la gente es muy amable y me dedicó palabras muy lindas”.

Con respecto a su carrera musical, Silveyra detalló que “estoy dedicada de lleno hace tres años, después de que surgió la pandemia”. Esto no le genera problemas con el tambo, ya que trabaja allí de lunes a viernes y los fines de semana, cuando se va de gira con su banda, tiene a alguien que la reemplace”.

Al referirse al campo, recordó que “vivo allí desde que tengo uso de razón y en esta zona abundan los tambos”, y añadió: “Trabajo en el tambo hace 20 años”.”

Por último, expresó que “si bien es algo que me gusta, el tambo es muy agotador y representa mucho sacrificio”.