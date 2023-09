A menos de 2 años de haberse casado, una querida pareja famosa se separó

sábado, 23 de septiembre de 2023 00:00

A casi 2 años de haber contraído matrimonio después de un largo tiempo de noviazgo, una querida pareja de famosos confirmó que se acabó el amor y decidieron separarse.

Él, dirigente político y ella, figura de televisión, vivieron un corto matrimonio. "Estamos separados", con esas palabras fue el joven el que se encargó de anunciar la decisión que tomaron.

Se trata, nada más y nada menos que de Eva Bargiela y Facundo Moyano. "No voy hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar", aseguró el hijo de Hugo Moyano al respecto.

Si bien Eva viene de participar hace poco el reality de Telefé, The challenge Argentina, la periodista Luciana Geuna comentó que por lo general "muchos candidatos han formado parte de la política a través del Bailando", y se cree que el dirigente político quiere despegarse de estos comentarios o de la posible invitación del mismo Tinelli al aire para que vaya a "apoyar" a su novia a la pista.

Hace unos días atrás, Eva Bargiela había contado cómo habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial junto a Catalina Dlugi.

“Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”, agregó al respecto.