"Estoy encerrado": Maxi Guidici hizo un descargo tras su internación, pero lo borró

Maxi Guidici se hizo conocido al entrar a la casa de Gran Hermano y salir del reality de novio con Juliana Díaz y como el ganador del auto 0 km. Pero luego no encontró su lugar en el medio, aunque no pierde las esperanzas de poder formar parte del Bailando 2023. Sufrió hace unos meses el robo en ese vehículo y ayer no solo Juliana anunció la separación definitiva, sino que el cordobés chocó su vehículo.

Pero al salir de ahí, Maxi ingirió una gran cantidad de calmantes, poniendo en riesgo su salud. Su madre, alertada, pidió a Alexis Quiroga que fuera a asistirlo. Según pudo saber Noticias Argentinas, personal de la Comisaría 1B se desplazó a Perón al 1500 por un hombre que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Al llegar se encontraron con la ambulancia del SAME y personal médico que lo asistió y lo derivó al Hospital Ramos Mejía.

En medio de la internación, el ex hermanito hizo un posteo que terminó por eliminar de sus redes sociales. “Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, comentó en el video de unos segundos.

“Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso”. Claramente indignado por la situación, cerró: “Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso”, agregó sobre cómo se sentía con los momentos que estaba viviendo.

Anteriormente, Juliana Díaz, expareja de Maxi, blanqueó que habían decidido separarse a 19 días de haberse reconciliado. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja”, había dicho.