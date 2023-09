Internaron a Maxi de Gran Hermano: habría consumido una gran cantidad de ansiolíticos

viernes, 22 de septiembre de 2023 11:54

Maxi Guidici se hizo conocido al entrar a la casa de Gran Hermano y salir del reality de novio con Juliana Díaz y como el ganador del auto 0 km. Pero luego no encontró su lugar en el medio, aunque no pierde las esperanzas de poder formar parte del Bailando 2023. Sufrió hace unos meses el robo en ese vehículo y ayer no solo Juliana anunció la separación definitiva, sino que el cordobés chocó su vehículo.

“Choqué mi auto por apurado, tengo un problemita más que resolver”, dijo desde el estudio donde se graba el Bailando 2023, tomando una bebida alcohólica.

Pero al salir de ahí, Maxi ingirió una gran cantidad de calmantes, poniendo en riesgo su salud. Su madre, alertada, pidió a Alexis Quiroga que fuera a asistirlo. Según pudo saber Noticias Argentinas, personal de la Comisaría 1B se desplazó a Perón al 1500 por un hombre que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Al llegar se encontraron con la ambulancia del SAME y personal médico que lo asistió y lo derivó al Hospital Ramos Mejía.

El hombre fue identificado como Maximiliano José Guidici y el diagnóstico fue “intento de suicidio” por la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos.

La separación de Juliana

Juliana Díaz debutó en el Bailando 2023 y Maxi mencionó los celos que le daba ver sus bailes con el bailarín que le asignaron. Luego de varias idas y vueltas, ayer la modelo dio por terminada la relación.

“Hola a todos, sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación. Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud. Así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz. Gracias”, manifestó Juliana.