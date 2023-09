Anamá Ferreira denunció acoso en un desfile

viernes, 22 de septiembre de 2023 15:02

Anamá Ferreira fue a presenciar un desfile al que había sido invitada, pero al llegar le prohibieron su ingreso y la ex modelo se manifestó muy ofendida por lo ocurrido, denunciando en sus redes sociales “acoso policial”.

“Así funciona los policías de seguridad para sacarme de un desfile, serán denunciados por maltrato, acoso”, escribió Anamá al publicar un video del mal momento que tuvo que vivir.

Luego se explayó un poco más y decidió publicar un comunicado: “Esta es mi declaración, un papelón. Estando invitada por el diseñador sufrí acoso policial”.

“Mi nombre estaba en la lista, me lo mostraron. Y sin embargo me dijeron que no podía pasar por indicaciones ‘desde arriba’”, se quejó la ex modelo, quien culpó a una mujer de haberla dejado afuera, aunque no quiso revelar su identidad.

“Si ella todavía sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema personal y estoy dispuesta a juntarme a tomar un café y resolverlo. Pero mezclar lo personal con lo profesional, no corresponde y no es maduro de su parte”, se quejó Anamá.

“Si esta ‘organizadora de desfiles’ no sabe respetar los deseos de los diseñadores que presentan su colección e invitan a quienes quieren, mezclando problemas suyos personales con los diseñadores que no tienen nada que ver, es una falta de respeto absoluta”, concluyó.