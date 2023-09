Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de septiembre de 2023 00:00

Momentos muy tensos comienzan a vivirse en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con complejas situaciones entorno a uno de sus protagonistas, Ömer (Yigit Koçak), quien comenzó a trabajar para un prestamista y eso le trajo más dolores de cabeza que satisfacciones.

En los capítulos que se vieron esta semana por Telefe, el joven se enfrenta a un gran dilema después de que se enfrentó a su jefe tras sufrir el robo de un dinero que era de este último. Esto provocó que el matón amenazara a toda la familia Eren si no aparecía el dinero restante cuanto antes.

En el episodio que se verá este jueves por Telefe, Ömer compartirá un momento de juego con su hermanita Emel (Aylin Akpinar) que se verá interrumpido cuando reciba el llamado telefónico de su jefe. El hombre le pedirá ir a su encuentro de manera inmediata y producto de esto deberá salir y dejar su hermana a cargo de su tía.

Al día siguiente, la paz de la familia se alterará con un hecho de sangre. Es que el jefe irá a la casa de Ömer y encontrará al joven junto a Doruk (Onur Seyit Yaran) y Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun). Tras bajar del auto con sus matones, irá al encuentro de ellos y con un arma le apuntará directo al pecho con el fin de matarlo.

"¿Quién eres para denunciarme en la policía, quién te crees que eres?", lanzará el prestamista a lo que luego gritará a la vez que gatillará el arma: "no me conoces Ömer, no debiste hacerlo". En ese momento, Asiye se atravesará para cubrir con su cuerpo a su hermano y la bala la impactará.

Lejos de todo esto, Akif (Celil Nalçakan) estará dispuesto a casarse con Suzan (Ahu Yagtu) y le propondrá casamiento en medio de una velada romántica que tendrá con ella. "Dormimos en casas separadas.. comemos la misma comida, en platos separados y casas separadas", comenzará detallando para luego subrayar que eso no se vive igual si están juntos: "No pasa de la misma manera si estoy contigo. El cine por ejemplo. Hay una película muy buena pero cuando la ves sola, no es lo mismo...".

Pero mientras esto ocurre, Resul (Ogün Kaptanoglu) recibirá un material que pondrá en jaque a Akif. Los empleados de aquel le llevarán un pen drive que tiene el contenido de todo lo que fue secuestrado de las computadoras de Akif y Kaan (Eren Ören). Entre todo este material habrá algo clave: el video en el que se ve cómo Akif mata al padre de los chicos Eren.

"Ni siquiera yo lo esperaba, ahora sí estás muerto Akif", lanzará Resul al ver la carta que obtuvo con ese material.