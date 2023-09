Se terminó el Bailando 2023 para un talento sanjuanino

jueves, 21 de septiembre de 2023 10:19

Emiliano Pi Álvarez, el bailarín sanjuanino que llegó a la pista del Bailando 2023 como pareja de Nelly Camjalli, transitó un debut y despedida en el programa. Es que por voto telefónico en la gala de este miércoles quedaron eliminados.

Luego de que el jurado salvara a cuatro parejas, Eva Bargiela, Nelly y Arna e Ian Hachmann fueron los participantes que pasaron por el voto telefónico.

A la primera pareja (Ian y Arna), le siguió la que integraba el bailarín sanjuanino. “La pareja que deja el certamen lo deja con el 23,2 por ciento. Por decisión mayoritaria de la gente siguen en el certamen Eva Bargiela y Uriel Sambrán, y se va mi querida Nelly”, exclamó Marcelo Tinelli.

En el momento de despedirse, la participante octogenaria reconoció de manera emotiva: “Yo conocí una familia con ustedes acá”.

El debut no había sido el mejor para la pareja en la mediática pista. La pareja bailó un enganchado cumbiero entre La pollera amarilla y Fue difícil. Sin embargo, más allá de su verborragia e incorrección, Camjalli no demostró demasiadas habilidades en la pista y decepcionó al jurado.

De hecho, el baile despertó la risa de Moria Casán. Y Camjalli no lo dejó pasar: “¿De qué cara... se ríe?”, le preguntó a Tinelli, antes de que la integrante del jurado se lo dijera sin pelos en la lengua: “¡De vos, bolu...! ¿De qué me voy a reir? ¡Sos una hija de pu...!”, le dijo la diva. “Nooo, no puedo creer lo que vi. ¡Noooo, por favor!”, gritó después mientras la participante le tiraba besos.

Nelly Camjalli, mujer de 82 años y abuela de ocho nietos que llegó al programa elegida por el público tras audicionar a través de YouTube. Con el apoyo de su familia, y junto al bailarín Emiliano Pi Álvarez, la participante dejó su huella en el estudio no tanto por su performance en la pista como por su actitud.