Huguito Flores y su esposa murieron a una semana de casarse: la hija de ambos está grave

jueves, 21 de septiembre de 2023 19:35

Huguito Flores, el cantante santiagueño de música tropical, murió durante esta madrugada en un accidente automovilístico en la ruta 34. El músico se encontraba de camino a Buenos Aires junto a su familia cuando todo terminó en tragedia. Fue su productor, Alexis Gómez, quien confirmó a los medios locales la triste noticia y contó un detalle doloroso: Flores se había casado en una ceremonia íntima el pasado viernes con Carina Soledad Enríquez.

La pareja había sellado su amor en el altar y a menos de cumplirse una semana ambos perdieron la vida. Producto de su amor, Hugo y Carina tuvieron dos hijas. La más chica de ellas, una nena de 3 años, estaba en el auto que sufrió el accidente y se encuentra internada con pronóstico reservado.

La mayor de las nenas, sin embargo, no viajó con la familia sino que se quedó en la ciudad de La Banda junto a otros integrantes de su familia. “Esto es muy doloroso. Parece una película trágica. No se pueden evitar comparaciones, podemos nombrar otros artistas que han llegado a la cima y murieron como Koli Arce o Jorge Veliz. Ahora Huguito Flores también. Aunque Koli y Jorge estaban mal de salud, Hugo no. Pero este dolor es tan grande que hace recordar a esos momentos”, lamentó Gómez en diálogo con el medio local Nuevo Diario.

Con profundo dolor, el productor despidió al cantante: “Huguito era mi amigo. No solo trabajábamos juntos. Nos unía una sincera amistad”.

La salud de su pequeña hija

En el auto se encontraba Catalina Flores, la hija de 3 años del músico, que permanece internada en grave estado, según confirmaron sus familiares, quienes pidieron que recen por ella.

“Cadena de oración por Catalina Isabella Flores. No importa la religión, solo necesitamos fuerzas por este angelito que lucha por su vida”, escribieron en sus redes sociales.

Fuentes consultadas por el medio local Nuevo Diario, señalaron que la nena presenta un traumatismo encéfalo craneano y otras lesiones en tórax y abdomen. Está siendo asistida por especialistas en el Cepsi.

También informaron que los integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial comenzaron a realizar las autopsias a los cuerpos de Flores, de su esposa y de su cuñado Rubén Horacio Enríquez, según lo había dispuesto el fiscal Martín Silva.

Una vez concluidas las pericias serán entregados a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.

Fuente: TN