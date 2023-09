Guillermina Valdés habló de su romance con Santi Maratea: "Tuvimos re lindos encuentros"

jueves, 21 de septiembre de 2023 00:00

Después de muchas idas y vueltas, finalmente Guillermina Valdés confirmó su romance con Santi Maratea, habló de más y terminó por confesar nuevas experiencias de la intimidad entre ambos.

La modelo y empresaria, contó su relación con el influencer conocido por lograr grandes colectas a través de las redes sociales, y sorprendió. “Nos vimos un par de veces el año pasado, fue en octubre, noviembre y diciembre, pero no fuimos pareja”, respondió Guillermina frente a la pregunta que le hizo el Pollo Álvarez, en el ciclo de entrevistas de Infobae.

La confesión se dio en el marco de conocer su palabra y su opinión sobre si le molestaba que la vincularan al joven 15 años menor que ella. “Una vez salimos a tomar algo, porque tenemos buen vínculo, y justo era el día de los enamorados pero ya no estábamos y habíamos estado un par de veces nada más”, agregó.

“Tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja. Tuvimos re lindos encuentros y él es una re linda persona. Él me enseñó sobre el valor de la intimidad, entonces me resultó extraño que se sepa”, concluyó la actriz.

Anteriormente, Maratea había confesado: “Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva, que a su vez él se la quitó al hijo del ‘muchacho como yo’”, contó en referencia a las anteriores relaciones de la modelo con Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega. “¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?”, quiso averiguar el tiktoker.

Anteriomente, el influencer había contado en una entrevista con Migue Granados que no estaba en una relación con ella: “No estoy saliendo con Guille, pero hablé el otro día”. Y con un gesto le había dado a entender al conductor que el romance había quedado en el pasado.