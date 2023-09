Eda y Serkan: avance del capítulo de este jueves

jueves, 21 de septiembre de 2023 00:00

Un secreto oprime y quiere salir a la luz en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos de muchos cambios y uno de estos provocará un gran simbronazo en los protagonistas.

En el capítulo de este jueves, Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) nuevamente tendrán una charla en la que hablarán a corazón abierto pero con un secreto presente. "Quiero saber qué me oculta... tal vez está saliendo con alguien", sospechará Serkan antes de invitarla a cenar.

En el patio del hotel, después de la presentación que hará Eda, ambos tendrán la primera conversación. "Lamento lo de ayer. Jamás debí decir que lo nuestro fue un error. Sin dudas no fue así", considerará Serkan a lo que Yildiz agregará: "yo también dije que no sabías nada del amor y no debí decirlo".

En la noche, ambos compartirán una tranquila velada, bajo la luz de una vela y con muchos tonos románticos. Ambos estarán vestidos de manera muy atractiva uno de otro pero la distancia siempre estará presente. Allí, una vez más, Serkan intentará saber qué oculta Eda y le insistirá con que le revele lo que pasa.

"Es mi secreto... Te quiero pedir un favor, por favor vete, mañana mismo antes del amanecer", lanzará sorprendiendo a Bolat. El arquitecto recibirá estas palabras con desconcierto y le negará esa alternativa: "no puedo, no me pidas eso".

El secreto que guarda ella, es de la paternidad de Kiraz la hija de ambos pero que Eda le escondió a Serkan. Es por eso que, con lágrimas en los ojos, le insistirá que se vaya: "no debo estar cerca de tí. Por eso si me amas, debes hacer lo que te estoy pidiendo".

¿Qué hará él?, ¿le hará caso?, ¿Eda revelará el vinculo que une a su hija con su amado?