Una ex Gran Hermano reveló que transita un mal momento y pidió ayuda

miércoles, 20 de septiembre de 2023 00:00

Muchos de los competidores de Gran Hermano (Telefe) emprendieron diferentes rumbos laborales, tras la popularidad que consiguieron en el reality. Algunos optaron por seguir en los proyectos del canal de las tres pelotas y otros decidieron dejar atrás a Telefe para irse con Marcelo Tinelli al Bailando. Sin embargo, hay otros competidores que no transitan su mejor momento, y una de ellas es María Laura "Cata".

La mujer que logró avanzar distintos escalones en el reality, pero no logró llegar a la final. Meses después, "Cata" dialogó con Primicias Ya y afirmó que le cerraron su cuenta verificada de Instagram. La participante sostuvo que no le dieron especificaciones de lo sucedido. Además, contó: "hablé con gente de Telefe a ver si me podían hacer la gamba para ayudarme a recuperarlo, hablé con gente de Kuarzo pero no pasó nada".

"Cata" destacó que “a varios participantes se le ha dado una mano para recuperar y conmigo en especial no estaría pasando, obviamente me re complica por una cantidad de cuestiones". Lo cierto es que no habría recibido ninguna indicación sobre lo sucedido.

La mujer comentó que en su cuenta de Instagram podía promocionar su emprendimiento. "No infringí ninguna regla de Instagram pero no hay forma", comentó.