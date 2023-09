Traicionada: Melih, el personaje "clave" que se sumó a la ficción

miércoles, 20 de septiembre de 2023 00:00

Con giros atrapantes y situaciones que generan la empatía de la audiencia con la protagonista. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela sigue atrapando al público pese a que fue desplazada la emisión hasta pasada la medianoche.

La historia gira entorno a Asya (Cansu Dere), una doctora que descubrió que su marido Volkan (Caner Cindoruk) la engañó con una joven, Derin (Melis Sezen) y producto de eso tuvo una hija. Eso le valió ser muy criticada en una sociedad conservadora pero también humillada, lo que la llevó a empoderarse y enfrentar todo con un poder que provocó varios giros en la historia.

En este escenario varios personajes se fueron incorporando de a poco. Uno de estos es Melih (Ali Il), quien apareció por primera vez en la historia en el capítulo de este lunes. Este personaje es el hermano de Gönül (Gözde Seda Altuner) y su llegada al pueblo se dio como invitado al evento benéfico organizado por Derin, donde se descubrió que Haluk (Burak Sergen) tuvo un hijo extramatrimonial.

Melih es comisario y lleva una vida muy compleja en Estambul. Por eso la llegada al pueblo generó para él también una desconexión y, sin darse cuenta, conocerá a su gran amor: Bahar (Yeliz Kuvanci). La "colorada", que ya lleva bastante tiempo divorciada de Mert (Eren Vurdem), también se sentirá atraído por él y ambos se convertirán en la nueva pareja de la ficción.

Sin embargo el camino de los dos traerá muchas sorpresas y situaciones que atraparán al fandom. ¿Qué ocurrirá? habrá que estar atentos a los próximos capítulos.

Avance del capítulo de este miércoles

Este miércoles en Traicionada, Gönül estará dispuesta a arruinar la vida de Asya, después de la "humillación" que sufrió públicamente por culpa de Selçuk (Taro Emir Tekin). Si bien la ex esposa de Volkan no tuvo nada que ver, toda la bronca será depositada en ella.

Por eso, las fotos que le tomaron a Asya con Sinan (Cemal Hünal) serán usadas por ella con el fin de "destruirla". ¿Cómo?, se las enviará a la prensa para que las publiquen y así poder difamarla.

Por otro lado, Hicran (Nilgün Türksever) le confesará a Nil (Nazli Bulum) que tiene cáncer y le pedirá que se case con su hijo para cuidarlo. La revelación la hará sin advertir que Selçuk la está escuchando a pocos metros. "Nunca le digas a Selçuk sobre esto, por favor", le pedirá subrayando que tiene cáncer de páncreas. "Por eso he vuelto", agregará la madre.

Tras esto, acongojado y con un dolor que se refleja en su mirada, Selçuk irá a ver a Asya para preguntarle más de esa enfermedad. "¿El cáncer de páncreas es letal?. Está en la cuarta fase y no tiene tratamiento. Le pidió a Nil que no me lo dijera pero estaban hablando como si estuviera muriendo", preguntará.