“Sos un tirador de mier… compulsivo”: fuerte pelea entre Lourdes Sánchez y Pampito

miércoles, 20 de septiembre de 2023 16:30

Lourdes Sánchez fue al móvil de Intrusos para hablar de su debut en la pista del Bailando 2023, donde deslumbró con una coreografía de Jive para la que hizo una inversión en la producción ocupándose personalmente de conseguir canjes para hacer un video de presentación y poner pantallas mientras hacía su performance.

La bailarina se ocupó de explicar que ella había conseguido todo y remarcó que su marido, el productor Chato Prada, no la había ayudado en nada.

“Sos un tirador de mierda compulsivo”, le dijo la bailarina a Pampito al escuchar su crítica. Pero el panelista de Intrusos le respondió: “Di mi opinión. Para mí bailás espectacular, solo di mi opinión que puede no gustarte”.

El gran debut de Lourdes Sánchez en el "Bailando 2023" uD83DuDC83 uD83EuDD29



uD83DuDDE8? "Es cansador que digan que estoy acomodada"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/rtYFfVrUeo — América TV (@AmericaTV) September 20, 2023

“Obvio que no me va a gustar. Hay gente que no evoluciona y que sigue en la misma. Vos pensás que yo tengo una pantalla o estoy ocupando un lugar por ser la mujer de…”, se quejó Lourdes, recordando que hace unos años el periodista le había lanzado el mismo comentario.

“Yo dije que vos tenías que demostrar otra cosa porque iban a decir eso. En algún momento lo pensé porque tuvimos un problema. Dije que Lourdes tenía un puntaje arreglado y no pude entrar a La Flia (la productora de Marcelo Tinelli) por mucho tiempo”, reveló el periodista.

Muy enojada, la bailarina aclaró una vez más que ella se esmera por mostrar algo lindo en televisión: “Yo no estoy ahí por ser la mujer de… es porque yo quiero que se vea algo lindo. Es horrible que te estén tirando con eso todo el tiempo”.

En 2020, ya había protagonizado un cruce en Twitter, donde Lourdes acusaba al periodista de “hostigarla”.