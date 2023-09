"¿Charlamos bebé?": el beso de Migue Granados a Messi que rompió las redes

miércoles, 20 de septiembre de 2023 14:53

Migue Granados viajó a Miami para entrevistar a Lionel Messi y compartió en sus redes sociales un adelanto de lo que se verá este jueves en su programa de Olga. En la imagen se puede ver al jugador muy relajado, hasta que el conductor aparece por detrás, le besa el cuello y le pregunta: “¿Charlamos un rato, bebé?”.

“Dale, dale”, le contesta el delantero del Inter Miami, con una sonrisa. “¡Huele increíble.... Y ella también!”, dijo Granados, en referencia a Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo. “De hecho lo hicimos varias veces y le di tres o cuatro besos”.

“Ustedes no saben todo el esfuerzo que hizo por humanizarlo a Messi y en la nota está visto. Lo hacemos hacer cosas increíbles que todos nosotros hacemos y somos tan pelotudos de pensar que Messi no”, detalló Migue.

Charlamos bebé? uD83DuDE0D MAÑANA 10:00 Hs #MESSIENOLGA / Vengan para el Vivo de hoy que Spoileamos cositas. pic.twitter.com/Tkvp8ksQI1 — Migue Granados (@miguegranados) September 20, 2023

El conductor destacó que se pudo un poco nervioso: “Me levantó la fiebre fuerte... Una vez que me relajé... porque hasta que grabamos charlamos una hora en la cocina. Le da un poco de vergüenza a él y Antonela viendo ahí”.

“¿Sabés qué me gustó? Que a la media hora que me fui, me empezó a seguir (en Instagram) Anto. ¿Qué le habrá dicho? Después nos llama la persona que labura con él, que es un hermoso, Marcelo, un tipazo. Me dice: ‘Che, al final se fueron antes’. Porque viste que todo el mundo que quiere tener a Messi, lo quiere tener hasta la última gota. Y la terminamos porque terminamos de charlar y había tanto highlights”, contó Migue.

Con su tono de humor, el conductor dijo: “Grabamos a tres cámaras. La calidad es mejor que Avatar 2. Fue el beso más importante de mi vida, después del primero que le di a Fernanda (su pareja) en Plaza Serrano”.